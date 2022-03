Un sentier de grande randonnée, le fameux "GR", va faire le tour de la Métropole de Lyon dès cette année 2022.

La Métropole de Lyon a présenté au mois de décembre 2021 son schéma de développement touristique pour les 5 prochaines années. Avec une ambition, faire de la Métropole de Lyon une référence du tourisme responsable. Hélène Dromain, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge du tourisme, était l'invitée de 6 minutes chrono fin décembre 2021. Elle avait notamment annoncé dans la quotidienne de Lyon Cap' qu'un sentier de grande randonnée allait faire le tour de la Métropole de Lyon dès 2022.

Ce sentier de Grande Randonnée est présenté lors du salon du randonneur, qui a lieu du 25 au 27 mars au centre de congrès de la Cité internationale.

"Il va y avoir un nouveau sentier de grande randonnée l'année prochaine, le GR 169, le tour de la Métropole de Lyon", annonce Hélène Dromain, vice-présidente écologiste en charge du tourisme

Le GR "propose un programme d’itinérance de plusieurs jours en parcourant 170 kms autour du territoire métropolitain", explique la Métropole de Lyon. Ce sentier va de la gare d'Irigny à la gare de Feyzin.



"Nous sommes ravis de proposer ce GR® 169 aux passionnés de randonnée du territoire et au-delà. À travers ce sentier d’itinérance de plusieurs jours, les grand-lyonnais et visiteurs auront l’occasion de découvrir différents éléments d’architecture construits dans la seconde moitié du XIXème siècle, devenus des lieux de récréation pour les habitantes et habitants de notre territoire", explique Hélène Dromain, vice-présidente à la Métropole de Lyon, déléguée au Tourisme et à la Coopération européenne et internationale.

"Accessible pour toutes et tous, ce sentier, qui propose plusieurs solutions d’hébergements de proximité, a l’avantage d’être desservi par les transports en commun par le biais de 15 gares SNCF ou tram et une soixantaine d’arrêts de bus", ajoute la Métropole.

Le secteur du tourisme représente plus de 38 000 emplois dans la Métropole, soit environ 6 % des emplois du territoire. En 2019, dernière année avant la crise sanitaire, le tourisme avait généré 8,5 millions de nuitées marchandes dans la Métropole de Lyon, dont 65 % liées au tourisme d'affaire.

