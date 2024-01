Le nouveau parc-relais de Saint-Germain-au-Mont-d'Or jugé peu ambitieux

Le projet de construction d'un parc-relais de 420 places à la gare TER de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a été approuvé ce lundi au conseil de la Métropole de Lyon.

La gare de TER de Saint-Germain-au-Mont-d'Or sera prochainement dotée d'un parc-relais de 420 places, qui a été approuvé en conseil métropolitain ce lundi. Sur quatre niveaux, à deux pas de bâtiment voyageur de la gare, le parc-relais sera exploité par la société publique lyonnaise des mobilités avec un contrôle d'accès pour qu'il profite seulement aux usagers du TER ainsi que des places réservées pour les personnes habitant loin et le covoitureurs. Au total, le projet est évalué à environ 12,84 millions d'euros.

Près de 13 millions d'euros pour 420 places

La droite a déploré un projet peu ambitieux estimant que les 420 places créées étaient insuffisantes pour répondre aux besoin des usagers. "Faites redescendre sur Terre vos jeunes bobos aux mollets galbés qui semblent ignorer la vraie vie et les contraintes des habitants de la 2e couronne et au-delà", a lancé Michèle Vullien au nom des groupes Inventer la Métropole de demain et la Métro positive.

Selon la Métropole de Lyon, une étude à l'échelle de cinq gares TER de la rive droite et des futures stations du BHNS, menée avec les communes du Val de Saône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes a permis d'estimer un besoin de 400 places voitures à horizon 2030 pour la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

De nouveaux stationnements vélo sécurisés seront par ailleurs créés et un réaménagement des espaces publiques aux abords de la gare sera réalisé "pour apaiser la circulation et embellir l'entrée du village", explique la Métropole de Lyon.

