La Métropole de Lyon veut déployer plus de 3 000 véhicules en autopartage d'ici 2030

La Métropole de Lyon va créer son service public de l'autopartage pour déployer plus de 3 000 véhicules d'ici 2030.

Les services d'autopartage lyonnais "connaissent des difficultés de déploiement pour des questions de rentabilité". Alors que Drivalia, un nouvel opérateur en free-floating a fait son arrivée à Lyon il y a quelques semaines, la Métropole de Lyon va créer un service public de l'autopartage expliquant que l'évolution de l'offre actuelle "est insuffisante pour faire face aux besoins grandissants des usagers métropolitains".

Lire aussi : Un nouveau service d'autopartage s'installe à Lyon

Quatre opérateurs pour 1 150 véhicules, une offre "insuffisante"

Dans un projet de délibération consulté par Lyon Capitale qui sera présenté en début de semaine prochaine lors de l'assemblée plénière, l'exécutif écologiste souhaite atteindre le déploiement d'entre 3 400 et 3 600 véhicules dans l'agglomération lyonnaise à horizon 2030, "permettant d'atteindre le seuil de massification du service". L'objectif est ainsi d'obtenir un ratio de 2,6 véhicules pour 1 000 habitants, contre 2 véhicules pour 1 000 habitants à l'heure actuelle en Presqu'île. Pour l'heure, 1 150 véhicules en service sont exploités dans l'agglomération par Citiz, Leo & Go, Zity et Drivalia.

Lire aussi : Lyon : le nombre de véhicules d'auto partage Citiz va quadrupler d'ici fin 2022

"La volonté de déploiement d’un service de cette dimension sur l’ensemble du territoire de la Métropole, notamment sur des territoires moins denses où la recherche de rentabilité s’avère complexe pour un service privé, ne peut être comblée par les seules initiatives d’opérateurs privés telles qu’elles existent actuellement", explique la majorité. Le seuil de 3 600 véhicules permettrait d'atteindre un maillage de stations de trois véhicules, distanciées d'en moyenne 330 mètres.

Des tarifs dès 2,50 € de l'heure

Concrètement ce service public d'autopartage fonctionnerait en station, à la manière de l'offre Citiz de LPA, et à l'inverse d'une service tel que Drivalia ou Zity où l'usager dépose le véhicule sur une place de stationnement quelconque. Si pour l'usager, ce mode de fonctionnement est nettement moins souple, "la Métropole considère l’autopartage en stations comme levier le plus important dans la démotorisation des ménages", peut-on lire dans la délibération. A la manière de ce que propose Citiz, plusieurs types de véhicules (hors deux-roues) seront proposés (utilitaires, voiture légère etc.) pour répondre aux différents besoins.

Lire aussi : Lyon : le service d'autopartage Yea ! s'arrête

La grille tarifaire prévue pour le service d'autopartage de la Métropole de Lyon.

Une tarification sociale à venir ?

Côté tarifs, l'usager devra s'acquitter de frais d'inscription s'élevant à 40 €, puis un abonnement à 16 € par mois sera proposé. Pour les abonnés, le tarif horaire s'élèvera à 2,50 € pour une citadine et jusqu'à 4,50 € pour un utilitaire, avec un plafond de 22 à 44 €. Pour les non-abonnés, ces montants s'élèveront à 5 € pour une citadine et 7 € pour un utilitaire, avec un plafond à 39 et 60 €. Des tarifs spécifiques seront aussi proposés aux professionnels. "Il est préconisé le lancement de travaux portant sur la faisabilité d'une tarification sociale", peut-on lire par ailleurs dans la délibération.

Le déploiement du service sera progressif, "à la fois pour des raisons économiques et opérationnelles", explique la Métropole. L'exploitation pourrait être confiée à la Société publique lyonnaise des Mobilités (SPLM) créée en juin 2022 qui gère déjà les dispositifs d'accompagnement à la ZFE, ou encore la gestion et l'exploitation des parkings relais des gares TER et du Sytral ainsi que des aires de covoiturage. Aucune information concernant le coût de la mise en place d'un tel service n'est mentionnée dans les différentes délibérations.

Lire aussi : Une nouvelle station d'autopartage ouvre à Givors