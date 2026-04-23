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Photo d’illustration © Nathan Dumlao

Le nombre de mariages n'a jamais été aussi élevé depuis 2009 en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Loane Carpano

    • Après une crise longue de 50 ans, le nombre de mariage n'a jamais été aussi haut depuis 2009. 30 000 personnes se sont mariées en 2025 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    L'amour est dans l'air. D'après une nouvelle étude de l'Insee, le nombre de mariages augmente et n'a jamais été aussi haut depuis 2009 en Auvergne-Rhône-Alpes. Après une crise longue de 50 ans (-29%), l'année 2025 est marquée par une forte hausse des mariages. Au total, 30 000 personnes se sont mariées en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'année, soit 12 % des mariages métropolitains. La région se situe ainsi en deuxième position derrière l’Île-de-France (46 600, soit 18 % des mariages métropolitains) et devant les Hauts-de-France (23 100, soit 8 %).

    Si une forte hausse est constatée sur l'année 2025, le nombre de mariages reste bien inférieur aux années qui précèdent 1975 (-29%). Cette année là, le nombre de mariages avait été de 42 400. Un seul département de la région fait exception à la règle avec un nombre de mariages qui augmente depuis 1975 : la Haute-Savoie (+3 %).

    800 mariages homosexuels

    Le nombre de mariage homosexuel augmente lui aussi. En 2025, 800 personnes du même sexe se sont mariés, ce qui représente 2,7 % de l'ensemble des mariages de la région. Ce résultat reste néanmoins inférieur à 2014, année de légalisation du mariage homosexuel, où 1 100 couples s'étaient mariés.

    Le nombre de mariage entre personnes du même sexe est d'autant plus élevé dans les départements du Rhône et du Puy-de-Dôme. Il reste plus faibles dans la Loire et le Cantal.

    Lire aussi : 21% des salariés pratiquent le télétravail en Auvergne-Rhône-Alpes selon l'Insee

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