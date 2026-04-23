A Lyon, le chiffre d'affaire de bioMérieux en chute libre

Le géant lyonnais bioMérieux est dans une mauvaise passe. Son chiffre d'affaires du premier trimestre de 2026 est en baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.

2026 s'annonce difficile pour bioMérieux. Le groupe lyonnais basé à Marcy-l'Etoile dévoile un chiffre d'affaires de 984 millions d’euros au premier trimestre 2026, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l’an dernier. Selon nos confrères de LyonMag, en données comparables, cela représente une baisse -3,9 %, appuyant un ralentissement de l’activité.

Mais alors comment l'expliquer ? Sur ce début d'année 2026, l'épidémiologie a été moins favorable qu’en 2025, notamment sur les tests respiratoires, entrainant une chute des ventes de panels Biofire, qui ont chuté de 23 %. Un autre facteur peut expliquer ces chiffres, un marché jugé peu favorable aux investissements, qui pèse sur les ventes d’instruments.

Des ambitions de croissance revues à la baisse

Pourtant, le groupe peut compter sur des signaux positifs. Les ventes de réactifs liés aux moteurs de croissance sont en hausse de 6,5 %, portées notamment par la forte dynamique des solutions Spotfire.

Ainsi, pour faire face à cette baisse importante de leur chiffre d'affaires, bioMérieux a revu ses ambitions pour la fin de 2026. L'objectif est désormais d'établir une croissance annuelle entre +3 % et +5 %, contre +5 % à +7 % précédemment. A l'avenir, bioMérieux mise sur l’innovation et une gestion stricte de ses coûts afin de maintenir une trajectoire positive en 2026.

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