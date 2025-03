Le mot du mois de mars à Lyon :[FLOYD]

Pochette de l’album Wish you were here de Pink Floyd dont on fête les 50 ans en 2025

Qu’on soit mélomane, amateur d’astronomie ou de pêche, avec un penchant certain pour la zoologie, ou aucun de ces trois, tout le monde a déjà écouté un morceau de Pink Floyd.

Quel autre groupe de musique peut en effet se vanter d’avoir un astéroïde et une crevette à son nom* ? Nombre de Lyonnais ont même épaté leurs parents au parc de la Tête-d’Or devant les flamants roses : “Oh ! Des pink floyds !”. Ce qui a bien fait marrer Nick Mason, le batteur du groupe, qui expliquait avoir d’ailleurs rebaptisé le groupe les “Flamants roses” quand il jouait chez nous. “Ce qui est grotesque…”, racontait-il sur le plateau d’Ardisson il y a vingt ans. La vérité, c’est que le journaliste Jean-Marie Leduc, qui a rencontré Mason en 1973, chez lui à Londres, et qui a écrit le tout premier livre au monde sur Pink Floyd (avant même les Anglo-Saxons), a mal compris une blague orchestrée par le groupe (les détails sont dans la préface du bouquin Pink Floyd). Bref. Pink Floyd a un lien très particulier avec Lyon puisque le tout premier concert du groupe britannique en France devant un public payant a eu lieu au théâtre du Huitième, le 16 octobre 1968, et leur tout dernier concert a aussi été joué à Lyon le 23 septembre 1994 au stade de Gerland.

Chose cocasse, en mars prochain (les 12 et 19), pour les 50 ans de l’album Wish you were here, considéré par un grand nombre de fans comme le meilleur album du groupe anglais, deux tribute bands donneront deux concerts à L’Amphithéâtre 3000 : So Floyd et The Australian Pink Floyd Show (dont le guitariste est un Lyonnais de 27 ans) à propos desquels Nick Mason et David Gilmour, les chanteur et guitariste de Pink Floyd, ont dit qu’ils étaient “même meilleurs (qu’eux) sur certains morceaux”. Deux groupes pour redécouvrir la formation extraterrestre, avec une spatialisation du son révolutionnaire et une musique atmosphérique.

