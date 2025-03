Une photo sans trucage

La publication, spectaculaire, de la photo sur Facebook a suscité une volée de bois vert. Pourtant, aucune intelligence artificielle. Simplement la talent du photographe.

Le cliché, spectaculaire, a été pris le 9 février dernier par Lionel Caracci, un photographe professionnel (Krom Galerie, Lyon 2e). Au premier plan, la basilique de Fourvière, l’un des repères les plus visibles de Lyon, flanquée de “la tour Eiffel des Lyonnais”. En toile de fond, le massif de la Lauzière, dans les Alpes, et son éminence de 2 589 mètres,125 kilomètres plus à l’est. La publication de la photo sur Facebook a suscité une volée de bois vert. “Trucage”, “fake”, “photomontage”, “complètement faux”, “impossible”, “bidouillage”, “triche”, “encore l’intelligence artificielle qui invente des images”…

Invité sur le plateau télé de 6 minutes chrono (Lyon Capitale), Lionel Caracci a expliqué les coulisses de la prise de vue. La photo a été réalisée au téléobjectif, à 10 kilomètres de Lyon. “Prenez une montagne à 100 kilomètres de distance, pour simplifier, et qui fait 2 kilomètres et demi d’altitude. Si vous reculez d’un kilomètre, la montagne va vous paraître sensiblement de la même taille. Placez-vous à 100 mètres de Fourvière et reculez-vous du même kilomètre, Fourvière va vous paraître dix fois plus petite. Ce qui veut bien dire, a contrario, que la montagne devient dix fois plus grande. Au final, si vous alliez même jusqu’à l’infini, Fourvière mesure 50 mètres, la montagne 2 500 mètres, en faisant abstraction de la hauteur de la colline, Fourvière est cinquante fois plus petite que cette montagne. Donc on pourrait très bien faire une photo où on ne voit même plus Fourvière. C’est simplement une question de point de vue. Pour cette photo, je suis à une dizaine de kilomètres de Lyon et je regarde comme si vous regardiez avec des jumelles, il n’y a aucun trucage.”