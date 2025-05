Laurent Saint-Martin, ministre délégué au Commerce extérieur et aux Français de l'étranger, se rendra à Lyon jeudi 20 mai dans le cadre de sa tournée des régions.

Le ministre délégué au Commerce extérieur et aux Français de l'étranger Laurent Saint-Martin, se rendra dans le Rhône jeudi 22 mai. Le ministre se rendra plus précisément à Lyon, dans le cadre de la 4e étape de sa tournée des régions des Assises de la politique commerciale. L'occasion pour ce dernier de partir à la rencontre du tissu économique lyonnais et rhodanien, des entreprises locales, des élus et des opérateurs d'Etats.

Après un échange avec plusieurs dizaines d'entreprises au sein de l'hôtel de Région, Laurent Saint-Martin conclura sa visite dans les locaux de l'usine Renault Trucks.

