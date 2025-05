Des automobilistes ont reçu sur leur voiture des cailloux jetés du viaduc de Sathonay-Camp, près de Lyon, par deux mineurs, dimanche 18 mai.

Depuis le viaduc de Sathonay-Camp près de Lyon, à 25 mètres de hauteur de la route, deux jeunes se sont amusés à lancer des pierres sur les voitures passant plus bas, dimanche 18 mai. Le pare-brise de l'une des voitures ciblées a été fissuré. Auprès de nos confrères du Progrès, son conducteur explique avoir fait demi-tour pour accéder au viaduc.

Les jeunes, en voyant l'automobiliste arrivé, ont pris la fuite. L'un d'eux a finalement été appréhendé par un riverain et remis aux gendarmes. La brigade de gendarmerie de Fontaines-sur-Saône est ensuite parvenu a interpellé le second. Ils sont âgés de 16 et 17 ans et seront prochainement convoqués avec leurs parents.

Deux plaintes provenant d'automobilistes ont été déposées pour ces jets de pierres. Aucun blessé n'est à déplorer.

Lire aussi : Téléphone, excès de vitesse... Les résultats "impressionnants" d'un contrôle routier près de Lyon