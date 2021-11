Plusieurs ministres en déplacement dans la Drôme ce vendredi 

Pas moins de quatre ministres se déplacent dans la Drôme ce vendredi 5 novembre. Frédérique Vidal, Julien Denormandie et Agnès Pannier-Runacher seront là pour aborder des questions liées à l’investissement et l’innovation dans les secteurs agricole et agroalimentaire, quand, dans le même temps, Geneviève Darrieussecq rendra hommage à un Compagnon de la Libération.

Ce vendredi 5 novembre, il sera question d’investissement et d’innovation dans les secteurs agricole et agroalimentaire de la Drôme. Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, visiteront plusieurs entreprises du secteur ainsi qu’un centre de l’INRAE spécialisé en recherche expérimentale appliquée.

Ce déplacement dans la Drôme sera également l’occasion pour les représentants de l’État de présenter leur stratégie d’investissement pour les années à venir et d’échanger lors d’une table ronde avec les acteurs du monde agricole et de l’agroalimentaire, qui se tiendra à Valence

En parallèle, à Montbrison-sur-Lez, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, rendra hommage à Pierre Simonet, un Compagnon de la LIbération décidé en novembre 2020.