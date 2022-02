Lyon : l’académie de Tony Parker reçoit la visite de la ministre Élisabeth Moreno

Déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, la ministre Élisabeth Moreno est attendue à Lyon ce vendredi 4 février. Elle doit se rendre sur le site de la Tony Parker Adequat Academy, dans le 7e arrondissement, pour discuter avec des jeunes.

En déplacement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 4 février, Élisabeth Moreno, la ministre déléguée du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances doit faire un arrêt par Lyon ce matin.

À l’écoute des jeunes sportifs

Elle visitera notamment les locaux de la Tony Parker Adequat Academy (TPAA), afin d’"échanger avec de jeunes académiciens qui suivent leur scolarité et bénéficient d’un accompagnement vers l’emploi au sein de la structure, tout en cultivant leurs passions sportives et culturelles", explique le communiqué annonçant son déplacement. Elle participera notamment à l'échange "Parole de Passionnés", organisé par l'académie et qui vise à encourager la jeunesse à "poursuivre leurs parcours de formation".

À l’issue de ce temps d’échange dans le 7e arrondissement de Lyon, la ministre devrait prendre la direction de Vienne en Isère.