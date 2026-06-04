Le mouvement citoyen L'École Change Demain s'arrête à Trévoux, dans l'Ain, du 8 au 10 juin. Pendant 3 jours, enfants, parents, enseignants et élus sont invités à imaginer ensemble l'école de demain ...

Du 8 au 10 juin, le mouvement "L'École Change Demain" s'arrête à Trévoux pour la prochaine étape de leur Tour de France, un parcours de 100 jours qui doit conduire son van dans environ 25 communes, du nord au sud du pays. Leur objectif est de recueillir la parole des habitants des communes sur l'école avec : des ateliers en classe et en périscolaire, une réunion publique et une restitution avec le maire et les élus.

Van du Tour de France de l'École Change Demain. @EcoleChangeDemain

Fondée début 2024 par Emma Bertoin et Tom Dilly, l'association est partie d'un constat partagé, par beaucoup de monde, sur les difficultés de l'école française : "On disait que l'éducation nationale est un mammouth, que l'école allait mal", raconte Emma Bertoin lors de son entretien avec Lyon Capitale. Le mouvement, lui, écoute enseignants, parents, enfants et chercheurs, convaincu que les réponses se trouvent sur le terrain. Porté par environ 120 ambassadeurs, il s'appuie, selon la fondatrice : une vision partagée, des espaces d'intelligences collectives et l'amplification des initiatives qui fonctionnent.

En deux ans, l'association a organisé environ 80 ateliers et mobilisé 2000 personnes, dont la moitié d'enfants (car ce sont les premiers concernés), pour écrire des récits sur "l'école de nos rêves". De cette matière a émergé un rêve commun, résumé en trois piliers : "une école où on apprend dans la joie, une école qui est ouverte sur l'extérieur et une école où on fait communauté autour de l'enfant", rapporte la fondatrice.

Une restitution à l'Assemblée nationale prévue

Le choix des communes n'est pas aléatoire. "On avait la volonté d'avoir une diversité géographique et une diversité de couleurs politiques", explique Emma Bertoin ainsi que la présence d' "une vraie volonté éducative". Chaque étape réunit en moyenne entre 200 et 300 personnes.

Le mouvement mise sur le rôle du maire comme allié de l'école, c'est d'ailleurs pour cette raison que le Tour de France a commencé au lendemain des municipales. À Trévoux, École Change Demain, espère "créer du lien entre les parties prenantes" et poser les bases d'une alliance éducative locale. Le tour s'achèvera le 24 juin par une restitution à l'Assemblée nationale, réunissant citoyens, élus et une dizaine de députés de toutes familles politiques. Une synthèse sera rendue entre septembre et octobre 2026.

Le programme de Ecole Change Demain à Trévoux :

Lundi 8 juin

15h15 – 16h25 – Ecole privée sous contrat – La Sidoine : Groupe CM1/CM2 (périscolaire)

16h30 : Sortie d’école avec les parents

17h30 : Rencontre avec Val Horizon pour le périscolaire et l'extrascolaire

Mardi 9 juin

9h – 12h : Ecole publique Fil d’Or

Atelier CM1 – L’Ecole de mes rêves

Ateliers CM2 - l’Ecole de mes rêves

14h – 16h : Ecole publique Beluizon

Atelier avec classe CM1 – CM2

18h – 20h : Évènement public réunissant les acteurs de l’école et du territoire

Mercredi 10 juin

9h – 10h30 : Restitution et échanges de clôture avec le Maire et les élus