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Autouroute A43
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Plusieurs autoroutes fermées de nuit autour de Lyon cette semaine

  • par LR

    • Des fermetures nocturnes sont programmées du 20 au 23 juillet sur plusieurs grands axes de l'agglomération lyonnaise. Les autoroutes A7, A47, A6, A43 ainsi que la M6/M7 seront concernées.

    Les automobilistes devront adapter leurs trajets cette semaine. Plusieurs chantiers de rénovation entraîneront des fermetures nocturnes, de 21 heures à 6 heures, sur les principaux axes autour de Lyon.

    L'A7 sera notamment coupée entre Feyzin et Ternay dans le sens nord-sud dans la nuit du 21 au 22 juillet. Une fermeture exceptionnelle est également prévue mardi entre 20 h et 22 h au niveau de Sérézin-du-Rhône pour permettre la reconstitution d'un accident mortel. Plusieurs bretelles d'accès à l'A47 seront aussi fermées jusqu'au 23 juillet.

    Des restrictions toucheront également l'A6 entre Limonest et Anse, la M6/M7 entre Valvert et Lyon-centre, ainsi que l'A43 en direction de Lyon entre Manissieux et Bron-Aviation. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à emprunter les itinéraires de déviation mis en place.

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