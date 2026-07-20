Plusieurs autoroutes fermées de nuit autour de Lyon cette semaine

Des fermetures nocturnes sont programmées du 20 au 23 juillet sur plusieurs grands axes de l'agglomération lyonnaise. Les autoroutes A7, A47, A6, A43 ainsi que la M6/M7 seront concernées.

Les automobilistes devront adapter leurs trajets cette semaine. Plusieurs chantiers de rénovation entraîneront des fermetures nocturnes, de 21 heures à 6 heures, sur les principaux axes autour de Lyon.

L'A7 sera notamment coupée entre Feyzin et Ternay dans le sens nord-sud dans la nuit du 21 au 22 juillet. Une fermeture exceptionnelle est également prévue mardi entre 20 h et 22 h au niveau de Sérézin-du-Rhône pour permettre la reconstitution d'un accident mortel. Plusieurs bretelles d'accès à l'A47 seront aussi fermées jusqu'au 23 juillet.

Des restrictions toucheront également l'A6 entre Limonest et Anse, la M6/M7 entre Valvert et Lyon-centre, ainsi que l'A43 en direction de Lyon entre Manissieux et Bron-Aviation. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à emprunter les itinéraires de déviation mis en place.