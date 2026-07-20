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Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : un livreur blessé au couteau après un différend avec un collègue

  • par LR

    • Une altercation entre deux livreurs de repas a dégénéré samedi soir à Villeurbanne. L'un d'eux a été poignardé à la cuisse et transporté à l'hôpital.

    Une dispute entre deux livreurs de repas s'est terminée par un coup de couteau samedi 18 juillet, en début de soirée, à l'angle du cours Émile-Zola et de la rue Anatole-France, à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, l'un des deux hommes a été blessé à la cuisse par son collègue au cours de l'altercation.

    Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime, qui a été transportée au Médipôle Lyon-Villeurbanne. Son pronostic vital n'était pas engagé. Les circonstances précises de cette agression restent à établir. Une enquête a été ouverte et confiée à la police nationale.

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