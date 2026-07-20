Actualité
Le Lyonnais Boris Poyer était porté disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Lyonnais disparu au Pérou : la piste d'un trouble neurologique privilégiée

  • par LR

    • Retrouvé vivant après une semaine d'errance au Pérou, Boris Poyer pourrait avoir été victime d'un grave trouble neurologique après un combat de boxe.

    Une explication médicale se dessine après la disparition de Boris Poyer au Pérou. Le Lyonnais de 30 ans, retrouvé vivant le 17 juillet après sept jours sans nouvelles, pourrait avoir subi un trouble neurologique à la suite d'un KO reçu lors d'un combat de boxe.

    Selon sa belle-mère, interrogée par Le Progrès, le jeune ingénieur aurait pu être victime d'un traumatisme crânien ou d'un AVC, ce qui expliquerait son état de désorientation et les troubles de la vision constatés pendant plusieurs jours. Des examens, dont un scanner et une IRM, sont en cours dans un hôpital de Trujillo, où ses parents l'ont rejoint.

    Ces résultats conditionneront également son retour en France. "Il s'est fait peur", confie sa famille, qui se dit également reconnaissante envers les autorités et les habitants péruviens pour leur mobilisation après le signalement de sa disparition.

    à lire également
    Lyon : le métro D perturbé à la rentrée par des travaux de modernisation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le métro D perturbé à la rentrée par des travaux de modernisation 09:58
    Lyonnais disparu au Pérou : la piste d'un trouble neurologique privilégiée 09:19
    Autouroute A43
    Plusieurs autoroutes fermées de nuit autour de Lyon cette semaine 08:44
    Villeurbanne : un livreur blessé au couteau après un différend avec un collègue 08:13
    Pourquoi l'autoroute A7 sera fermée au sud de Lyon demain ? 07:47
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un lundi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:14
    Près de Lyon : le musée Mérieux propose des ateliers scientifiques pour les enfants 19/07/26
    Près de Lyon : le nouveau pôle commercial d’Auchan Porte des Alpes poursuit son ouverture 19/07/26
    orage Lyon
    Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon 19/07/26
    Cancer : trois projets lyonnais retenus pour faire progresser l’immunothérapie 19/07/26
    Près de Lyon : un sexagénaire grièvement blessé après une chute de plus de six mètres 19/07/26
    Football : une bijouterie lyonnaise sera présente lors de la finale de la Coupe du monde 19/07/26
    Villeurbanne : L214 réalise une action devant Carrefour contre l'élevage intensif 19/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut