Lyonnais disparu au Pérou : la piste d'un trouble neurologique privilégiée

Le Lyonnais Boris Poyer était porté disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Retrouvé vivant après une semaine d'errance au Pérou, Boris Poyer pourrait avoir été victime d'un grave trouble neurologique après un combat de boxe.

Une explication médicale se dessine après la disparition de Boris Poyer au Pérou. Le Lyonnais de 30 ans, retrouvé vivant le 17 juillet après sept jours sans nouvelles, pourrait avoir subi un trouble neurologique à la suite d'un KO reçu lors d'un combat de boxe.

Selon sa belle-mère, interrogée par Le Progrès, le jeune ingénieur aurait pu être victime d'un traumatisme crânien ou d'un AVC, ce qui expliquerait son état de désorientation et les troubles de la vision constatés pendant plusieurs jours. Des examens, dont un scanner et une IRM, sont en cours dans un hôpital de Trujillo, où ses parents l'ont rejoint.

Ces résultats conditionneront également son retour en France. "Il s'est fait peur", confie sa famille, qui se dit également reconnaissante envers les autorités et les habitants péruviens pour leur mobilisation après le signalement de sa disparition.

