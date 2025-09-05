Actualité
Le maire de Saint-Priest accuse la Métropole de Lyon d'agir "sans tenir compte de l'avis des communes"

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 5 septembre, le maire de Saint-Priest Gilles Gascon (LR) a largement critiqué le projet d'urbanisme entretenu par la Métropole de Lyon sur le Parc Technologique de la commune.

    Alors qu'un programme d'urbanisme entrepris par la Métropole de Lyon se précise sur le Parc Technologique de Saint-Priest, le maire de la commune Gilles Gascon (LR) a exprimé son désaccord au projet : "À Saint-Priest, Bruno Bernard veut construire massivement des logements… loin du cœur de la ville. Or nous avons déjà dit clairement notre opposition à ce type de projet, faute d’écoles, de crèches, de services publics indispensables", a partagé le maire de Saint-Priest sur son compte Facebook vendredi 5 septembre.

    Le projet en question, le président de la Métropole l'avait publié sur ses réseaux sociaux le 28 août dernier : Remplacer les "35 000m2 de bureaux vacants et les 6000 places de parking sous-utilisées" du Parc Technologique pour en faire des logements.

    Sur Facebook le maire de Saint-Priest, également chef d'un groupe d'opposition à la Métropole accable Bruno Bernard : "Après 5 ans de gouvernance brutale et autoritaire, il continue : seul contre tous, persuadé d’avoir raison". Il l'accuse notamment de vouloir "bétonner à outrance" et d'avoir agit "sans tenir compte de l'avis des communes concernées."

    Une réflexion prospective depuis 2022

    Contactée par nos confrères du Progrès, la vice-présidente de la Métropole en charge de l’urbanisme Béatrice Vessilier affirme qu'une "réflexion prospective" se tient depuis 2022 sur le quartier de la grande porte des Alpes "en concertation avec les communes de la zone." Selon elle, le maire de Saint-Priest aurait même accepté "une expérimentation progressive de cette transformation." 

    Quant à l'accusation de "bétonner la ville", cette dernière à au contraire affirmé que l’objectif était "de faire une grande ceinture verte dans l’Est lyonnais" notamment en "végétalisant" l'espace.

    Lire aussi : "Trop stricte, injuste, illisible" : Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, tacle à nouveau la ZFE

