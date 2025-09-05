Isère : partez à la découverte de Crêts-en-Belledonne ce dimanche

Dimanche 7 septembre, le traditionnel “Tour des hameaux” invite habitants et visiteurs à découvrir Crêts-en-Belledonne dans une ambiance sportive et conviviale.

Organisée chaque année, la randonnée propose deux parcours : une boucle de 15 km (760 m de dénivelé) au départ de la salle des fêtes, ou un itinéraire jusqu’au lac de Morêtel-de-Mailles, avec retour en navette compris dans le tarif.

Le bracelet d’inscription (3 € pour les plus de 12 ans, gratuit pour les enfants) donne accès aux ravitaillements installés sur le parcours. Les participants sont invités à apporter gobelet, gourde et pique-nique, ainsi qu’une bonne paire de chaussures. Les chiens sont autorisés sur les sentiers, tenus en laisse, mais non admis dans la navette.

Les tickets sont en vente à la médiathèque de Crêts-en-Belledonne ou directement le jour même entre 8h et 10h.