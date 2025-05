Le tribunal administratif autorise la tenue du salon controversé Aux Sources à Meyzieu 

Alors que le maire de la commune, Christophe Quiniou (DvD), a pris un arrêté pour interdire le salon Aux Sources en raison de la possible venue d’un prédicateur salafiste, le tribunal administratif a finalement autorisé sa tenue.

Le tribunal administratif a tranché, le salon Aux Sources prévu ce week-end à Meyzieu aura bien lieu. Pour rappel, le 13 mai dernier le maire de la commune Christophe Quiniou (DvD) avait pris un arrêté afin d’interdire l’événement en raison notamment de "la présence d’intervenants notoirement connus pour leurs prises de position radicales, contraires à nos principes républicains."

Une "décision de justice regrettable"

Mais voilà, le tribunal administratif de Lyon a finalement autorisé vendredi soir la tenue du salon. Une décision vivement critiquée par Christophe Quinoui qui a estimé qu’il s’agissait d’une "décision de justice regrettable." "Cette décision, que nous respectons, va à l’encontre de l’inquiétude légitime de nombreux citoyens. Elle illustre une interprétation des textes qui fragilise les valeurs républicaines, la cohésion nationale et le respect de la dignité humaine", écrit encore la Ville de Meyzieu.

Et d’ajouter : "La liberté d’expression ne peut servir de prétexte à la diffusion de discours de haine ou à la légitimation de violences verbales ou symboliques. Malgré cette décision, la municipalité réaffirme avec force sa volonté de défendre, dans le cadre de ses compétences, le vivre-ensemble, la laïcité et le respect de toutes et tous dans leur diversité."

"Jusqu’où ira la soumission ?"

La députée RN du Rhône, Tiffany Joncour, qui avait interpellé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, lors des questions au gouvernement le 13 mai, a également dénoncé une "soumission" sur ces réseaux sociaux. "Le tribunal administratif déroule le tapis rouge à l’islamiste Vincent Souleymane ! Interdit par la mairie, validé par la justice : un prêcheur de haine va pouvoir déverser son idéologie sur notre sol. Jusqu’où ira la soumission ?", écrivait l’élue vendredi soir.