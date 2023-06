La conférence du "prédicateur salafo-freriste" Vincent Souleymane, interdite

Le maire de Lyon, Grégory Doucet et la préfète du Rhône, Fabienne Buccio ont décidé d’interdire la conférence du prédicateur rigoriste, Vincent Souleymane normalement prévu à Lyon, dimanche 18 juin.

Dans un communiqué commun la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon l'ont acté, Vincent Souleymane ne mettra pas les pieds à Lyon. Vincent Guyot dit "Vincent Souleymane" avait prévu de donner une conférence dans le 6e arrondissement de la ville, dimanche 18 juin. L’interdiction de "ce prédicateur salafo-freriste connu pour sa haine anti-juive et des mouvements de la défense des droits de la femme ou LGBT" comme le précise le communiqué de la ville de Lyon, tombe donc sous le sens.

Le venue de Vincent Souleymane à #Lyon présente des risques de troubles à l’ordre public et porte atteinte aux valeurs républicaines.



En lien avec la Préfecture, nous prenons ce jour un arrêté interdisant la conférence initialement prévue le 18 juin prochain. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) June 16, 2023

Risque d’une altercation avec les militants d’extrême droite

En plus de son discours haineux envers les homosexuels, d’Israël ou encore des juifs, la ville craignait un risque de débordement et de violence "de la part des militants d’extrême droite aux vues des réactions sur les réseaux sociaux". Bien entendu, Fabienne Buccio et Grégory Doucet dénoncent fermement "les propos et le comportement de cet homme totalement contraires aux valeurs de la République".