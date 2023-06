Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 2 au 4 juin

Au programme de ce premier week-end de juin à Lyon : du patrimoine, des animations pour la famille et des marchés de créateurs.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Rendez-vous aux jardins

Pour l'édition 2023 de "Rendez-vous aux jardins", le thème est "Les musiques du jardin". L'objectif : mettre un coup de projecteur sur les parcs et jardins de France. A Lyon, le parc Blandan ou l'ENS bénéficieront de plusieurs animations tout au long du week-end. Plus d'informations sur le site de l'évènement

Les fêtes consulaires

Une quarantaine de pays sera représentée ce week-end sur la place Bellecour à l'occasion des fêtes consulaires, autour du thème Les jeux et les sports dans le monde. Le village sera ouvert samedi de 11h à 19h et dimanche de 12h à 18h. Plus d'information sur le site de l'évènement.

Le marché Textile lab

Une dizaine de créateurs sera rassemblée ce samedi de 11 h à 20 h dans le 1er arrondissement à l'occasion du premier marché de Textile Lab. Plus d'informations sur le site de l'évènement.