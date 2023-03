A Caluire-et-Cuire, la Voie lyonnaise n°7 pourrait transformer la voie verte

La Voie lyonnaise n°7 lancée par la Métropole de Lyon pourrait bétonniser une partie de la voie verte à Caluire-et-Cuire. Une pétition a été lancée contre le projet.

Comme souvent, l'implantation d'une nouvelle Voie lyonnaise, ici la n°7, suscite le débat et inquiète. Depuis ce lundi 27 mars, la concertation autour de cette nouvelle autoroute vélo reliant Rillieux-la-Pape à Feyzin en 2026, puis Solaize à horizon 2030, est lancée.

Une voie verte bétonnisée ?

Elle porte sur la portion Nord du tracé, entre le 4e arrondissement de Lyon et Rillieux. A la Croix-Rousse, la Voie lyonnaise reliera la place de la Croix-Rousse à la place Jules-Ferry, au niveau de la station de métro cuire. Le long du tracé, des espaces seront végétalisés, notamment rue de Cuire devant le Monoprix et sur le boulevard des Canuts au niveau d'Hénon, supprimant une dizaine de places de stationnement. Une voie de circulation et une vingtaine de places de parking seraient supprimées au niveau de la station essence BP, tout en maintenant le double sens de la voirie. Enfin, la voie lyonnaise serait intégrée au trottoir sur la place Jules-Ferry.

Boulevard des Canuts.

En arrivant aux abords de la voie verte, sur le chemin du Penthod au niveau de l'infirmerie protestante, la circulation et les places de stationnement sont maintenus, les deux voies passant simplement en vélo-rue. C'est en arrivant sur la voie verte de la Dombes que les choses se corsent. Voie largement végétalisée et préservée, elle devrait être en partie bétonnisée. Dans un premier scénario, les flux vélos et piétons seraient séparés, dans un autre ils sont laissés en mixité. Dans chacun des deux scénarios, la voie est élargie, réduisant les espaces verts.

Voie verte à Caluire-et-Cuire.

L'avenue Marc Sangnier pourrait elle passer à sens unique, sortant ainsi la Voie lyonnaise du cheminement de la voie verte et supprimant une trentaine de places de stationnement. Dans un second scénario, la voie verte serait élargie au niveau du parking résidentiel au niveau de la rue Lavoisier, supprimant 64 places de stationnement.

Une pétition lancée contre le projet

Si les flux vélos ont effectivement augmenté de plus de 50 % depuis le début du mandat, l'idée de bétonniser une voie verte préservée fait grincer des dents le maire LR de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet et plus de 1 000 Caluirards ayant signé une pétition contre le projet. "Le projet d’autoroute à vélo sur notre voie verte, c’est non! Nous avons toujours défendu pour cet espace extraordinaire la mixité des usages et la sécurité des plus petits et des plus grands" écrit sur Twitter Bastien Joint, conseiller municipal LR de Caluire.

D'autant que, comme évoqué plus haut, certains scénarios maintiendraient en fait le statu quo, élargissant simplement la voie verte, tout en bétonnisant le revêtement. A noter toutefois que la pétition comporte quelques informations approximatives, notamment sur le parking du chemin du Penthod - prétendument supprimé - ou sur des visuels volontairement disgracieux. Pour Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives : "Certains adjoints soutiennent l'aménagement, ceux qui ont participé aux comités de pilotage. Le Maire fait de la politique politicienne et de la désinformation. C'est un regrettable."

La Voie lyonnaise n°7 continuera ensuite jusqu'au rond-point de Sermenaz à Rillieux-la-Pape avant de revenir sur le boulevard des Canuts par la montée de la Boucle.

Pour participer à la concertation et aux réunions publiques, rendez-vous sur la plateforme de participation de la Métropole.