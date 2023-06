Ouvert exceptionnellement dans le cadre de la 20ème édition nationale de Rendez-vous aux jardins, nous avons visité en avant-première le jardin du sculpteur Victor Caniato et de sa femme, Jocelyne. Une poésie suspendue sur les monts du Lyonnais, à Chaponost !

Découvert en mars dernier à la Galerie l’Oeil Ecoute dans un beau travail qui explore, à travers la mythologie, les mystères du passage d’un monde à l’autre, le sculpteur italien Victor Caniato (74 ans) - fils d’immigré venu en France à l’âge de huit ans - a fait du jardin de sa femme, sa nouvelle terre d’adoption.

Les Maisons dorées de Victor Caniato

Il l’a transformé en une œuvre d’art pérenne avec ses créations réalisées à partir de matériaux bruts comme le béton, la résine, la terre glaise ou l’acier rouillé mais aussi celles d’autres artistes et amis, écrivain, peintre, sculpteur, musicien, poète…

S’étalant sur 3000 m², il est conçu autour de deux espaces - on commence par la terre et on finit au ciel - qui racontent l’amour, les bonheurs et les peines de la vie.

Les oiseaux dorés

Le thème de cette édition étant la musique, les 3 et 4 juin, Jocelyne et Victor vous convient à une promenade musicale à la découverte de trois œuvres sonores originales allant du Chant des étoiles à celui des Oiseaux d’or et de la Valise chantante, mais également beaucoup d’autres comme Le Temple des amants avec sa licorne qui les protège, une Pietà en ciment noir et résine, hommage au chien disparu d’un ami, avec en face la Pietà bleu outremer du Lyonnais Patrice Giorda, les peintures de Nathalie Nicolini dont les couleurs changent avec l’ombre des arbres et leurs mouvements au vent…

Un jardin doux et féérique…

Tandis que l’on marche, croisant des jardins d’eau où sont posées avec délicatesse des sculptures de femmes ou de feuilles, mais aussi d’étranges échelles pour voir de l’autre côté ou s’enfuir, Victor nous raconte l’histoire de chaque œuvre, tel ce cadre en acier qu’il a conçu comme étant l’empreinte du vieux cerisier qui restera sa trace lorsqu’il mourra.

Déclaration d'amour à Jocelyne

Les maisons (ou tombes) sont dorées, comme les étoiles et les oiseaux perchés sur des branches en fer qui chantent et nous enchantent. L’artiste joue des matières et de la couleur, mêlant la vie à ce qui pourrait sembler figé ou mort, nous projetant par moments dans des univers enfantins et féériques.

On découvre dans le jardin du haut - d’où l’on peut voir les courbes douces des monts du Lyonnais, - Le Campo Stellato composé des 9 étoiles géantes qui chantent. L’installation évoque à la fois une chute poétique d'objets célestes et la mémoire des champs de bataille de la grande guerre.

Le dispositif musical, créé par le compositeur Joël Berger et inspiré par le souffle et les crépitements d’un vieux 78 tours de la Bohème de Giacomo Puccini, permet à chaque étoile d’émettre des sonorités électroacoustiques, liées à des fragments de chant lyrique. Magnifique !

Le jardin de Jocelyne et Victor, les3 et 4 juin – 86 Route de St Irénée, Chaponost (69). Bus TCL n°11. Arrêt : « Chemin des Vieures » – sur RDV au 06 72 16 41 70 ou 04 78 45 15 90.

Entrée : 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.

Programme national : rendezvousauxjardins.fr