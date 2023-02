Lyon : Les lignes de métro à l'arrêt le matin du mercredi 8 février

Dans la continuité du mouvement de grève du mardi 7 février, les TCL seront aussi fortement impactés mercredi 8 février à l'heure de pointe.

Pour les TCL, la grève dure sur deux jours. Si le trafic des métros sera peu impacté mardi 7 février avec la ligne C qui ne fonctionnera pas de 17h à 18h, le lendemain sera une autre histoire.

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social ⚠️

◾ Des perturbations sont à prévoir 🔸 mercredi 8 février 🔸

◾ Retrouvez tout le détail des lignes impactées sur le réseau TCL > https://t.co/oEQM4VyqnK pic.twitter.com/rqRKLTawGY — TCL (@TCL_SYTRAL) February 6, 2023

En effet, les lignes A, C et D seront à l'arrêt à l'heure de pointe entre 7h et 8h mercredi 8 février. Aussi, la ligne C ne fonctionnera pas de 17h à 18h et la ligne B de 22h à 23h.

Un léger impact sur les lignes de tram

Côté tram, les lignes T1, T2, T4, T5 et T6 effectueront leurs derniers départs entre 20h30 et 21h30. Les lignes T3 et T7 ne seront pas impactées. Quant aux bus, aucun changement n'est à prévoir, ils fonctionneront tous normalement.