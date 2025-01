Le Lyon Street Food Festival célèbrera sa 9e édition à partir du mercredi juin 2025, aux Grandes Locos de La Mulatière.

Comme annoncé en novembre dernier, la 9e édition du Lyon Street Food Festival se prolongera sur une durée de cinq jours, contre quatre habituellement. Le rendez-vous est donc donné du mercredi 25 jusqu'au dimanche 29 juin aux Grandes Locos de La Mulatière, près de Lyon. Ce sera également la première fois que les festivités débutent dès le mercredi, au lieu du jeudi les éditions précédentes.

120 chefs français et internationaux seront présents au cours du festival et plus de 200 créations culinaires sont prévues. En 2025, il y aura d'ailleurs 15 % de stands supplémentaires tenus par des chefs. Philippe Etchebest lancera les festivités le mercredi 25 juin, avec son groupe Chef and The Gang.

Depuis ses débuts en 2016, le festival a rassemblé plus de 250 000 visiteurs. L'année dernière, 52 000 personnes avaient foulé les allées des Grandes Locos.

