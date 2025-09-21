Lyon
Lyon pluie nuages

Un ciel encombré pour ce dernier jour d'été

  • par Claire Martinez

    • Pour ce dernier jour des Journées du Patrimoine, ce dimanche 21 septembre, le temps sera plus couvert à Lyon, avec des faibles pluies annoncées dès la fin de la matinée. Le mercure lui devrait baisser pour atteindre les 14 degrés en début de soirée.

    Sortez les parapluies pour les Journées du Patrimoine. Le ciel de Lyon ce dimanche 21 septembre est encombré. Des pluies légères sont attendues dès 10h. Météo France prévoit tout de même des températures estivales, autour de 21 degrés, avec un vent du sud modéré pouvant atteindre 45 km/h à midi.

    L'après-midi s'annonce plus agitée. Des pluies soutenues sont attendues dès 15h, accompagné d'une baisse des températures jusqu'à 15 degrés à 18h. En soirée, les précipitations devraient persister mais sous forme de légères averses. Le mercure devrait baisser à 14 degré tout au long de la nuit. L'automne commence déjà à s'installer.

    Le film Heat vient clôturer le Festival Lumière.
    Le film culte Heat en clôture du festival Lumière

