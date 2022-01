Exposition au Planétarium de Vaulx-en-Velin : "Vaisseau Terre", les secrets de notre planète

Co-produite par la Cité de l’espace de Toulouse, Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon, Vaisseau Terre, la nouvelle exposition du planétarium, nous invite à découvrir les secrets de la Terre.

Consacré à la vulgarisation des sciences de l’univers, le planétarium de Vaulx-en-Velin ne cesse de nous émerveiller grâce à sa salle de projection immersive, à son espace d’exposition de 1 200 m² et son observatoire astronomique, proposant ainsi de nombreuses expériences interactives pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Posée aux confins des sciences naturelles, physiques et humaines, cette nouvelle exposition immersive permet aux visiteurs de se transformer de manière ludique et intelligente en astronautes, explorateurs, archéologues de l’espace et visionnaires.

Observer l’impact des activités humaines sur la Terre

Ils sont embarqués dans quatre univers différents qui développent chacun un thème. Notre planète bleue leur fait découvrir la Terre depuis l’espace grâce à des images confiées par la Nasa tandis qu’Une planète de Vie(s) dévoile au travers d’un jeu interactif les conditions dans lesquelles sont apparues les milliards de formes de vie parmi lesquelles figurent des espèces véritablement insolites. Avec L’Humain sur la Terre, l’espèce à découvrir cette fois-ci est l’homme.

À l’aide d’images satellites, ils peuvent observer l’impact des activités humaines sur la Terre telles que l’urbanisation, l’utilisation des ressources naturelles ou encore le réchauffement climatique et la montée des océans.

La dernière zone intitulée Quelle Terre pour demain ? les questionne justement sur l’avenir de la Terre et des êtres vivants, la capacité d’adaptation de l’homme au changement climatique et sur les solutions à imaginer pour éviter la destruction et la disparition de la planète.

Adultes et enfants peuvent participer à deux animations conçues sous forme de laboratoires

Réalisé par la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon, Terriens… Et Métropolitains est un autre volet de l’exposition qui développe des exemples et des réflexions sur les évolutions climatiques concernant le territoire lyonnais.

Quels sont les risques liés à l’augmentation des températures ? Quelles actions sont conduites pour réduire les émissions de gaz à effet de serre localement mais également pour s’adapter à ces transformations ?

Cerise sur le gâteau, adultes et enfants peuvent participer à deux animations conçues sous forme de laboratoires : le labo À la découverte du climat créé en partenariat avec le CNES (Centre national d’études spatiales) où chacun pourra comprendre, grâce à des expériences physiques et chimiques, comment fonctionne le climat de la Terre et pourquoi l’on parle aujourd’hui de réchauffement climatique, et le labo Notre Planète Bleue qui révèle, à l’aide d’expériences et de maquettes participatives, l’originalité de la Terre dans notre système solaire.

Vaisseau Terre – Du 12 janvier 2022 au 2 janvier 2023 – Planétarium de Vaulx-en-Velin. Programme complet, dates et horaires des labos : www.planetariumvv.com