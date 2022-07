Lyon : le réalisateur Mathieu Rochet à l'Aquarium ciné-café ce samedi

Le réalisateur Mathieu Rochet sera à l'Aquarium ciné-café de la Croix-Rousse (Lyon 4e) ce samedi soir pour une soirée évènement autour de sa mini-série "Lost in California".

Le rendez-vous est donné ce samedi 2 juillet à 19h30 à l'Aquarium ciné-café de la Croix Rousse (Lyon 4e) pour rencontrer le réalisateur Mathieu Rochet. Connu pour sa web-série “Lost in Traplanta, à la poursuite du rap perdu” produite par Arte, le réalisateur viendra ce soir parler d'une autre de ses créations: "Lost in California".

À la recherche d'un album de Dr. Dre

Cette fois-ci, Mathieu Rochet explore avec humour la culture hip hop. L'histoire: Larry (Kody Kim) enquête à Los Angeles pour dénicher un album mythique et très attendu de Dr. Dre. "À travers cette quête et la figure de Dr Dre, Larry nous fait découvrir Los Angeles et la culture du Gangsta Rap sous un jour nouveau", explique Arte sur son site web.

"À l’heure où le monde entier s’est mis au rap voyou, il semblerait que la mère patrie de ce genre musical porte en elle le futur du rap, que ce futur-là n’a plus rien à faire des flingues, des trafics louches et de la misogynie", ajoute Arte.

Les réservations sont closes pour cet évènement qui est déjà au complet mais les organisateurs conseillent de venir faire un tour sur place, au 10 rue Dumont (Lyon 4e), au cas où il y aurait des désistements de dernière minute.