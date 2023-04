À Lyon, la librairie "Raconte-moi la Terre" ferme ses portes

Présent sur la presqu'île depuis 25 ans, l'établissement doit fermer en raison notamment d'une reprise post-Covid compliquée. La librairie éponyme de Bron reste ouverte.

Une page se tourne. Après 25 années de présence au cœur de la Presqu'île de Lyon, la librairie-café "Raconte-moi la Terre", dédiée au voyage et à la découverte d'autres cultures, fermera définitivement les portes de son magasin situé rue du Plat, le samedi 29 avril au soir. Son café fermera un peu plus tôt, samedi 15 avril au soir.

Pourquoi fermer ? "Une reprise post-Covid très compliquée avec une fréquentation en forte baisse et un litige sans fin avec une salariée auront eu raison de cette librairie", indique le directeur, François Chazelle. C'est donc la fin, du moins sur la presqu'île, d'une librairie-café qui organisait de nombreux ateliers et conférences depuis sa création. La librairie du même nom située à Bron reste quant à elle ouverte et devrait "se refaire une beauté", précise la direction. "Raconte-moi la Terre" assurera également une présence durant plusieurs événements extérieurs, dont le Salon du randonneur, les conférences Augurart mais aussi lors des prochaines éditions du festival Quais du départ.

En attendant, il est possible de venir saluer l'équipe, participer à l'écoulement des stocks, ou de repartir avec un bout de la librairie en achetant du mobilier, en vente à compter du 17 avril.