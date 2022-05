Ce dimanche 29 mai, l'Aquarium ciné-café de la Croix-Rousse (Lyon 4e) propose un " ciné mystère ". Le concept : rendez-vous au cinéma les yeux fermés pour découvrir une pépite cinématographique, tenue secrète jusqu'au lancement de la séance.

Les lumières s'éteignent, l'écran s'allume, le film commence et les spectateurs ne savent toujours pas ce qu'ils vont voir : bienvenu au ciné mystère de l'Aquarium ciné-café, à la Croix-Rousse (Lyon 4e). Tous les mois, le lieu propose de découvrir des films, sélectionnés avec la complicité d'invités.

Un film d'animation ce dimanche

Ce dimanche 29 mai, un film d'animation sera à l'honneur. Sélectionné par Nicolas Landais, directeur du festival " On vous ment ". Le film qui sera projeté est pour l'heure, tenu secret. Mais, l'amoureux du cinéma assure : " C'est un film qui me tient beaucoup à cœur, et qui, je pense, n'est pas assez connu du grand public ".

Au programme : présentation du film sélectionné, projection et moment d'échanges avec les invités Nicolas Landais et Matthieu Stein, spécialiste de l’animation.

Une expérience cinématographique

" C'est comme une expérience ", explique Nicolas Landais, qui remarque que le public ressort souvent agréablement surpris de ces séances hors du commun. Aller voir un film à l'Aquarium ciné-café, c'est aussi profiter d'une ambiance. Une salle de cinéma pas comme les autres, avec quelque chose d'intime et des canapés moelleux.

Créé en 2016, l'Aquarium ciné-café est tout à la fois une salle de projection, un vidéo-club, un café associatif et un atelier du film. L'idée du lieu est de réinventer la salle de cinéma autour d'un objectif : l’expérience collective. Alors, envie de se laisser surprendre dimanche? Rendez-vous à 18h au 10 rue Dumont pour une projection mystère. Tarif plein : 7€.