Où profiter du cinéma plein air à Lyon ?

Des séances en plein air sont proposées dans plusieurs quartiers du Grand Lyon jusqu'à fin août. Aperçu des projections à venir.

Ce n'est une surprise pour personne, Lyon est une ville de cinéma. L'été, dans la capitale des Gaules, est alors l'occasion de délaisser les salles obscures pour prendre l'air et continuer à se délecter du septième art, sous les étoiles. Où peut-on encore en profiter en juillet et août ?

À l'Institut Lumière

L'établissement emblématique situé dans le quartier Montplaisir propose des séances extérieures chaque mardi, tout l'été. Pour en profiter, chaque spectateur apporte sa chaise et peut se présenter sur place une heure avant le début de la projection. Pour l'édition 2023, sont projetés Diabolo Menthe de Diane Kurys, le 25 juillet à 21h45, Capharnaüm de Nadine Labaki le 1er août à 21h45, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn le 22 août à 9h15. La soirée de clôture aura lieu le 29 août à 21h avec la projection de la comédie Very Bad Trip, de Todd Philips.

Dans le 9e arrondissement

À Lyon 9e, c'est le parc Roquette qui accueille les cinéphiles pour des projections le soir, à l'occasion du festival Tout l'monde dehors. Il sera ainsi possible de visionner Princesse Dragon, de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux, le 18 août à 21h15, ou encore le dernier long-métrage de Cédric Klapisch, En Corps, le 31 août à 21h.

À Villeurbanne

En dehors de Lyon, des séances gratuites en plein air sont aussi proposées la semaine prochaine sur l'Esplanade de l'Europe de Villeurbanne. Mardi 25 juillet, à 22h, sera projeté le film La Famille Adams 2 : une virée d'enfer, long-métrage d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan sorti en 2021. La séance suivante aura lieu mercredi 26 juillet avec la projection du film Mon voisin Totoro, célèbre film animé du Japonais Hayao Miyazaki, sorti en salles en 1988.