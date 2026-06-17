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Les deux nouveaux bateaux du Navigones sont arrivés à Lyon. (Capture Twitter Jean Charles Kohlhaas)

Lyon : deux nouveaux bateaux rejoignent la flotte Navigône

  • par Vincent Guiraud

    • Après avoir séduit près de 200 000 voyageurs depuis son lancement, la ligne fluviale Navigône renforce son offre.

    La ligne Navigône franchit une nouvelle étape. Un an après son lancement sur la Saône, le service fluvial du réseau TCL accueille deux nouvelles navettes électriques, baptisées "Le Canut" et "La Soyeuse". Elles viennent compléter les bateaux déjà en circulation, "Le Gone" et "La Fenotte", permettant au Sytral Mobilités d’atteindre son offre nominale avec quatre embarcations simultanément en service.

    A lire aussi : Navettes fluviales : les catamarans électriques Navigône sont arrivés à Lyon

    Avec près de 200 000 trajets enregistrés depuis sa mise en service, Navigône s’est progressivement imposé comme une alternative aux transports traditionnels entre Vaise-Industrie et Confluence. Désormais, les usagers bénéficieront d’un passage toutes les 15 minutes aux heures de pointe, contre une fréquence plus espacée jusqu’à présent.

    Longues de 24 mètres et pouvant accueillir jusqu’à 90 passagers, les nouvelles navettes, entièrement électriques, ont été construites aux Sables-d’Olonne. Les batteries ont quant à elles été produites à proximité de Lyon. Le projet a bénéficié d’un soutien de l’Ademe et de Voies navigables de France pour compenser le surcoût lié à cette motorisation décarbonée.

    Quatre haltes aménagées jalonnent les 6,2 kilomètres du parcours, reliant Vaise à Confluence en 37 minutes. Inclus dans les abonnements TCL, ce mode de transport poursuit son développement avec l’ambition, pour le Sytral, de s’inscrire durablement dans les mobilités lyonnaises.

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