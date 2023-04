Le cycliste tué dans un accident de la route à Lyon était un livreur Deliveroo

Le cycliste qui a perdu la vie dans une collision avec un automobiliste ce mercredi à Lyon était un livreur pour la plateforme Deliveroo.

Mercredi 5 avril aux alentours de 00 h 10, un cycliste a perdu la vie dans un accident avec un automobiliste au volant d'une Mercedes AMG sur le quai Jean-Moulin à Lyon. Selon les informations du Progrès, l'automobiliste, un Villeurbannais de 32 ans circulait en direction Sud. Il a percuté violemment le cycliste qui arrivait depuis la rue Gentil sur sa gauche.

Habitant du 8e, âgé de 46 ans

Il a déclaré qu'il était passé au feu vert et n'avait pas vu le cycliste arriver. Ce dernier a été pris en charge pendant près de 40 minutes pour tenter de le réanimer, sans succès. Identifié ce mercredi, il était âgé de 46 ans et effectuait un course pour le service de livraison de repas Deliveroo.

L'automobiliste avait quitté les lieux lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, il s'est présenté deux heures plus tard et a été placé en garde à vue. Il sera déféré ce jeudi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.