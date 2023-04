Gaëtan de Sainte-Marie, vice-président de la CPME du Rhône, revient sur la réforme des retraites.

Alors qu'une nouvelle journée de grève et de mobilisation contre la réforme - adoptée - des retraites est prévue à Lyon ce jeudi 6 avril, Gaëtan de Sainte Marie, vice-président de la CPME Rhône (petites et moyennes entreprises) revient sur la réforme des retraites.

"A la CPME, on soutient la réforme des retraites pour la pérennité de notre protection sociale à tous (...). On vieillit tous plus longtemps donc cela me paraît assez logique qu'on travaille un peu plus longtemps qu'avant."

Pour le vice-président de la CPME du département - dans le Rhône, 98,5% de l'ensemble des entreprises comptent moins de 20 salariés et 99,8% des entreprises du Rhône comptent moins de 50 salariés - le sujet s'inscrit dans un contexte plus vaste.

"Il y a, plus globalement, un vrai sujet sur le travail en France. De nombreux chefs d'entreprises de MPE cherchent à recruter mais qui n'y arrivent pas. Nous ne comprenons pas pourquoi dans une société où il a des millions de chômeurs, autant d'entreprises n'arrivent pas à recruter."

Jeudi 6 avril, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement est aussi la date qu'a choisi la CPME pour organiser un événement inédit (Méta.Morph.Ose) pour transformer les entreprises. "Aujourd'hui, si une entreprise ne se transforme pas, elle est destinée à mourir" explique Gaëtan de Sainte-Marie.

250 décideurs de PME issus de tous les horizons sont attendus sur leur stratégie de transformation avec leurs plus proches collaborateurs et partageront leur projet avec d'autres acteurs économiques. Pendant une journée il se projetteront dans l'avenir afin de repartir avec un plan d'actions sur-mesure.

Le philosophe, essayiste et magistrat honoraire à la Cour des comptes,Patrick Viveret, interviendra sur la thématique "L’entreprise face à ces enjeux : résilience ou métamorphose ?".