Grève du 6 avril : quelles perturbations dans les transports à Lyon ? 

La 11e journée de mobilisation interprofessionnelle et de grève prévue ce jeudi 6 avril à Lyon ne devrait que faiblement impacter les Transports en commun Lyonnais, il n’en va pas de même du côté de la SNCF.

Onzième jour de mobilisation pour protester contre l’adoption de la réforme des retraites grâce au 49.3 et une nouvelle journée compliquée dans les transports pour de nombreux usagers ce jeudi 6 avril. À Lyon, la manifestation prévue entre la place Jean-Macé et la place Maréchal Lyautey, à partir de 11 heures, devrait engendrer des perturbations au niveau de la circulation automobile sur l’avenue Jean-Jaurès, le cours Gambetta lors du passage du cortège au niveau de Saxe-Gambetta, puis sur l’avenue Maréchal de Saxe et le début du cours Franklin-Roosvelt en fin de parcours.

Pas de perturbations sur les métros

Des perturbations sont également à prévoir du côté des Transports en commun Lyonnais, même si cela devrait être marginal selon l’exploitant du réseau, Keolis. Les principales perturbations pour cette journée du 6 avril se concentrent sur le réseau de bus. La ligne S1 qui traverse la Presqu’île ne circule pas et les lignes C11, 14 et 86 voient leur fréquence allégée. Le parcours des lignes C3, C4, C7, C11, C12, C13 sera également affecté par le passage du cortège de la manifestation, qui pourrait aussi entraîner la fermeture des stations de métro "Saxe Gambetta", "Jean Macé" et "Foch".

[Info voyageurs] ⚠️ Mouvement social national jeudi 6 avril ⚠️

◾ De légères perturbations sont à prévoir

➡️ Retrouvez tout le détail ici https://t.co/nCVXYsXsZt pic.twitter.com/KEkN0GgCR4 — TCL (@TCL_SYTRAL) April 4, 2023

En revanche les métros circulent normalement ce jeudi, tout comme les tramways, si ce n’est quelques aménagements de fréquence sur les lignes T2, T3 et T4.

Ça bloque encore sur les rails

Il n’en va pas de même du côté du ferroviaire. Depuis ce jeudi matin, des perturbations sont en cours sur le réseau SNCF, où le trafic est "perturbé" par le mouvement de grève, prévient la compagnie ferroviaire. Trois TGV INOUI et OUIGO sur quatre circulent et un TER sur deux en moyenne.

🚦#FlashinfoTERAURA 17h : circulation fluide dans l'ensemble de la région avec quelques retards éparpillés.

Les fiches horaires des lignes impactées par le mouvement social interprofessionnel de demain devraient être publiées dans les prochaines heures sur le site SCNF. pic.twitter.com/LIqI2fe9y5 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) April 5, 2023

Au niveau local, 17 lignes ayant Lyon pour gare de départ ou d’arrivée connaissent des perturbations ce jeudi. Comme la semaine dernière des aménagements d’horaires ont notamment été effectués sur les axes Lyon/Grenoble, Bourg-en-Bresse/Lyon, Ambérieu/Lyon, Dijon/Mâcon/Lyon, Brignais/Lyon ou encore Sain-Bel/L’Arbresle/Tassin/Lyon. Tous les détails sont à retrouver ici.

