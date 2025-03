Qui dit mardi gras dit bugnes. En ce 4 mars 2025, Lyon Capitale a déniché pour vous les meilleures bugnes lyonnaises.

Le 4 mars célèbre mardi gras, la fête où l'on se déguise, mais également celle où l'on mange des bugnes. Composée de farine, d'oeufs, de beurre, de sucre, de lait et de fleur d'oranger, la bugne est frit dans l'huile avant d'être consommée froide. Qu'on la préfère moelleuse ou croquante, Lyon regorge de boulangerie en proposant sous toutes ses formes. Afin de vous aider à y voir plus clair, Lyon Capitale a établi son top 3 des meilleures recettes lyonnaises.

Bouillet : meilleur rapport qualité/prix

Niveau rapport qualité/prix, pas de doutes, les meilleures bugnes se trouvent chez maison Bouillet. Proposées à l'unité au prix d'un euros vingt, les bugnes moelleuses du célèbre pâtissier-chocolatier ont fait l'unanimité auprès de la rédaction. Généreuses, moelleuses et parfumées, on comprend pourquoi elles sont vendues à l'unité. Plutôt imposante, une ou deux suffisent pour une pause goûter sans se ruiner.

Bugnes moelleuses de la Maison Bouillet.

Sève : le bon goût de fleur d'oranger

A la deuxième place de notre classement, se trouve la fameuse pâtisserie-chocolaterie Sève. Si la maison propose la meilleure galette des rois de l'hexagone, ces bugnes nous ont également conquises. Cette fois-ci plus petites et craquantes que celles de Bouillet, les bugnes Sève sont aérées et goutues. La rédaction a aimé son parfum fleur d'oranger très prononcé. Point fort également pour sa légèreté, qui ne laisse pas deviner le goût de l'huile dans laquelle elle a frit. Le point négatif, son prix plutôt élevé. Pour profiter de 200 g de bugnes, il faudra débourser 19,20 euros.

Les bugnes de la Maison Sève.

Le pain du Gone : la traditionnelle

Sur la troisième marche du podium se hisse les bugnes du Pain du Gone. Une recette traditionnelle, comme promise par la boulangerie. Grande et moelleuse, elle reprend la recette de nos grands-mères au pur beurre et aux bons œufs frais. Le bon compromis pour une pause gourmande. Le prix reste quant à lui raisonnable et dans la moyenne lyonnaise. Pour 100g, il faudra compter 4,20 euros.

Les bugnes du Pain du Gone.

Autres alternatives

Et si vous êtes lassés des bugnes traditionnelles, LyonCapitale a sélectionné pour vous deux alternatives : les bugnes craquantes de Maison Terrasson (2e), ou les "crugnes" de Maison Deschamps (6e). Du côté de Maison Terrasson, la pâtisserie du second arrondissement vous propose des oreillettes craquantes au bon goût de fleur d'oranger. Une alternative plus légère et tout aussi gourmande. Chez Maison Deschamps ce sont les "crugnes" qui sont à l'honneur. Une recette revisitée, mêlant le goût de la bugne et la texture feuilletée du croissant. Une recette originale que la rédaction a plutôt appréciée.

Afin que tout le monde puisse honorer mardi-gras comme il se doit, les Gasteliers (6e) proposent également une alternative "gluten-free".