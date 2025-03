Afin de prévenir et dépister les maladies cardio-vasculaires, le bus du coeur des femmes s'arrêtera devant l'Hôtel de Ville de Décines-Charpieu du 26 au 28 mars prochain.

Depuis 2021, le bus du coeur des femmes sillonne la France. L'initiative vise à dépister un maximum de femmes contre les maladies cardiovasculaire, première cause de mortalité féminine. Pour la première fois cette année, le bus s'arrêtera à Décines-Charpieu. Du 26 au 28 mars prochain, il sera donc possible de se faire dépister devant l'Hôtel de Ville, au sein des maisons médicale et d'exploration mobiles et du bus.

"Durant trois jours, le bus sera stationné sur le parvis de l’hôtel de ville et permettra à toutes celles qui le désirent de venir se faire dépister gratuitement par des professionnels de santé spécialisés dans les maladies cardio-vasculaires et gynécologiques", explique la maire de Décines-Charpieu Claire Mounier-Véhier. Un village bien-être et santé sera également déployé autour du bus afin de répondre aux questions et de délivrer des conseils santé.

A l'issu d'un parcours en dix étapes, les femmes qui le nécessitent sont prises en charge et réinsérées dans un parcours de soins. Dans huit cas sur dix, ceux-ci permettent d'éviter la maladie. En chiffres, 200 femmes meurent chaque jour d'une maladie cardio-vasculaire en France, soit un décès toutes les sept minutes.

