Lyon : à quelle météo s'attendre cette semaine ?

En cette première semaine de printemps, voici à quelle météo s'attendre du 24 au 28 mars 2025 dans la ville de Lyon.

Il y a trois jours sonnait le premier jour du printemps. Si le temps et les températures semblent plutôt instables ces derniers temps, le phénomène devrait se poursuivre dans les jours à venir. "c'est un phénomène caractéristique de cette période", explique Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Pas le moment donc, de ressortir ses tenues estivales.

Les journées de lundi 24 et mardi 25 mars se ressembleront. Malgré des températures pouvant atteindre les 17C°, le temps sera instable et parsemé de quelques averses. Le vent du Nord présent ces derniers jours devrait quant à lui s'estomper, avant l'arrivée d'un temps plus sec mercredi.

Milieu de semaine plus sec

Mercredi, jeudi et vendredi le temps sera sec. Les températures seront plus fraîches, notamment jeudi, où le mercure ne grimpera pas au dessus des 14C°. Si mercredi et jeudi seront marqués par la grisaille, le soleil devrait revenir le 26 mars. "Vendredi sera la journée la plus agréable de la semaine" annonce Guillaume Séchet. Il poursuit : "Il fera frais le matin, mais les températures seront plus douces l'après-midi." Un maximum de 16C° est annoncé pour cette journée ensoleillée.

Retour de la pluie

Malheureusement, l'apparition du soleil sera de courte durée. "Le temps va se dégrader, un week-end mossade et frais est à prévoir", annonce le météorologue. Le temps sera instable, et des pluies sont annoncées samedi et dimanche. Les températures ne grimperont pas au-dessus de 12C° et descendront jusqu'à 6C° dimanche matin. "De possibles améliorations sont envisageables pour la semaine prochaine", rassure malgré tout le météorologue.

Lire aussi :