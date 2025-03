A l’occasion de la semaine nationale du rein, l’hôpital Saint Joseph Saint Luc, organise une journée de prévention et de dépistage des maladies rénales.

L'hopital Saint Joseph Saint Luc organise le jeudi 13 mars 2025, de 10h à 16h, une journée de prévention et de dépistage des maladies rénales. Un évènement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale du rein qui se tient du 8 au 15 mars prochain et organisé en partenariat avec les bénévoles de France Rein Rhône.

"Les personnes présentant des facteurs de risque tels que : le diabète, l’hypertension, l’obésité ou des antécédents familiaux sont invitées tout particulièrement à ce dépistage gratuit" explique l'hôpital dans un communiqué de presse. L’insuffisance rénale est une maladie qui touche près de 6 millions de français, souvent sans symptômes apparents aux premiers stades.

Une maladie qui "évolue silencieusement. Trop souvent, nous diagnostiquons nos patients à un stade avancé (dans 50 % des cas selon Santé publique France), alors qu’un dépistage précoce permettrait d’agir bien plus efficacement" explique le Dr Amélie Belloi, néphrologue à Saint Joseph Saint Luc.

Lors de cette journée de dépistage, les professionnels de santé de l’hôpital (médecins, infirmières en éducation thérapeutique, diététiciennes, etc.) proposeront gratuitement aux participants une série d’examens : prise de tension, analyse de sang (taux de créatinine), test d'urine (présence d'albumine). Ces tests simples et rapides, permettent d’identifier les patients à risque et d’orienter, si nécessaire, vers une prise en charge médicale adaptée.