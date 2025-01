Bocuse d'Or : "mathématiquement, les pays scandinaves, plus nombreux, ont plus de chances de gagner"

Davy Tissot, président du Comité international d'organisation du Bocuse d'Or, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

C'était le 27 septembre 2021, aux alentours de 19h40. L'équipe de France, emmenée par Davy Tissot, accompagné de son commis officiel Arthur Debray et de son coach, le chef Yohann Chapuis, remportait , à Lyon, la 18e grande finale mondiale du Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine de la planète.

La France remportait le trophée tant convoité avec un total de 2428 points, soit 99 points de plus que le deuxième, et 194 points de plus que le troisième. "Du jamais vu" selon Serge Vieira, doublement étoilé président de l'équipe de France, lui-même Bocuse d'Or en 2005. C'est le 8e Bocuse d'Or glané par la France depuis que la création de la compétition en 1987 (soit 18 éditions, en biennale) par Paul Bocuse. La France conserve son rang de nation la plus titrée, devant la Norvège (5 statuettes en or, troisième cette année) et le Danemark (2 statuettes en or, deuxième cette année).

Depuis, Davy Tissot a été nommé, président du comité international d'organisation du Bocuse d'Or par GL Events, organisateur du Sirha (salon auquel est intégré le concours de cuisine) et Jérôme Bocuse, président du Bocuse d'Or.

D'un concours "entre amis" - "je me souviens même à l'époque qu'ils faisaient les courses en direct" - le Bocuse d'Or opère aujourd'hui une "sélection du monde". Depuis 2005, la compétition inaugure un système de pré-sélections nationales puis continentales avec Bocuse d’Or Europe, Bocuse d’Or Americas, Bocuse d’Or Asia-Pacific et Bocuse d’Or Africa.

Cuisine identitaire au Bocuse d'Or

Ces étapes continentales représentent de véritables finales à leur échelle permettant de déterminer les 24 pays qui accèderont à la grande finale du Bocuse d’Or, dont l’un d’entre eux ressortira gagnant.

Plus qu’un événement ponctuel, Sirha Bocuse d’Or compte désormais soixante-dix sélections nationales et 4 sélections continentales sur deux ans, entrainant toute une communauté de chefs, et dont le point d’orgue se déroule invariablement au cœur du Sirha Lyon.

Si le thème - cette année le chevreuil - ets le même pour chaque candidat, le jury international noter les assiettes sur "la touche nationale" de chacune.

"C'est l'ADN du concours. ce qu'a voulu Monsieur Paul : reconnaître et partager avec ses amis, on va dire de toute la planète, leur cuisine, faire connaître aussi la cuisine de chacun et avoir une cuisine identitaire."

La restranscription intégrale de l'entretien avec Davy Tissot

Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. On accueille aujourd'hui Davy Tissot bonjour !

Bonjour !

Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de venir sur le plateau à quelques jours de l'ouverture du Sirha et du Bocuse d'Or, dont vous êtes le président du Comité International d'Organisation. Je le rappelle vous êtes meilleur ouvrier de France 2004, lauréat du Bocuse d'Or, qui est devant nous, qui est superbe, 2021. Cette année, il y aura 24 candidats, comme d'habitude, dont le local de l'étape Paul Marcon qui est l'un des fils de Régis Marcon, lui-même Bocuse d'Or en 1995. En tant que président du Comité, on ne pourra pas parler de Paul Marcon, en revanche on parlera des nouveaux candidats mais d'abord expliquez-nous ça consiste à quoi d'être président du Comité International d'Organisation ?

Comme on l'a dit, c'est une compétition internationale qui au départ est de 72 pays. Il y a une sélection nationale pour certains pays. Ensuite, il y a les continentales Asie, Asie-Pacifique, l'Afrique, l'Europe, les deux Amériques. Une fois que tout ce petit monde a fait ses petites sélections, il y a 24 pays qui viennent se retrouver à Lyon sur la grande finale pour la sélection monde.

C'est vrai que le Bocuse d'Or quand la première édition c'est 1987 quand même c'était Paul Bocuse qui a eu cette idée de faire un des plus grands concours de cuisine. C'était un peu entre amis. Aujourd'hui, c'est international. Il faut que ce soit structuré. Qu'est-ce qu'il y a eu quoi comme nouveautés pour vous en tant que président ?

De toute façon oui. Au départ effectivement c'était entre amis. Je me souviens même à l'époque qu'ils faisaient les courses en direct. Aujourd'hui, ça a quand même bien changé parce qu'il y a quand même trois compétitions avant d'arriver à la finale mondiale. On n'est même pas sûr d'arriver à la finale mondiale. Donc là c'est vraiment les meilleures équipes qui se retrouvent pendant le Sirha. L'idée c'est quoi ? C'est justement avec le comité international de donner encore une fois et d'avoir cette dimension internationale. C'est ce qui a été mis en place. Sur 2025, il va y avoir un comité de chefs internationaux, des hommes et des femmes qui sont de l'international de différents pays, dont la liste va être dévoilée la semaine prochaine. Voilà pour travailler pour avancer sur ce concours-là le faire avancer avec le temps les évolutions et être dans l'air du temps et puis avoir une vision sur plus long terme. Donc il y a un comité un comex international qui va être créé sur 2025. On a un comité d'organisation qui est plus dans l'action et la faisabilité, donc avec des mélanges puisque aujourd'hui il y a des chefs locaux qui sont dans ces comités-là mais il y a aussi des internationaux qui viennent de rentrer et avec des femmes et des hommes.

Oui et puis c'est aussi être le garant de l'ADN du Bocuse d'or. Et finalement en quelques mots c'est quoi l'ADN du Bocuse d'or ?

C'est ce qu'a voulu Monsieur Paul. C'était reconnaître et partager avec ses amis on va dire de toute la planète, leur cuisine, faire connaître aussi la cuisine de chacun et avoir une cuisine identitaire. Oui c'est ça.

Ça c'est important ce que vous dites parce qu'il y a 24 candidats du monde entier et il y a quand même dans les critères enfin en tout cas ce que va retenir le jury c'est aussi que chacun Mexique je dis n'importe quoi l'Afrique du Sud la France apporte son identité nationale.

C'est ça. Typiquement, par exemple on a le comité justement le comité international. On a défini le thème et on a voulu une garniture à base de fruits qui représente l'identité du pays. Le thème ça va être le chevreuil et l'idée c'est de le travailler dans son entièreté ,c'est-à-dire on va revenir à des choses un petit peu rationnelles. On va leur donner la pièce, il y a une selle dedans, il y a deux carrés, il y a des os. Ils vont devoir présenter un chef-d'œuvre on va dire avec tout ça faire les yeux avec les carcasses. Mais avec leur identité à eux, leur touche nationale.

Tout à l'heure on parlait de Paul Marcon qui est un des 24 candidats qui va représenter la France. La France si on regarde un petit peu l'historique il y a huit médailles d'or, devant la Norvège cinq, et devant le Danemark, c'est un peu toujours ces trois pays qui tournent. Je sais qu'on peut pas parler de Paul Marcon mais c'est qui finalement les candidats très sérieux cette année ?

Il y en a quand même beaucoup pour avoir vu un petit peu les dossiers de tous les pays. Vous pouvez avoir des équipes comme Singapour, Nouvelle-Zélande où moi j'ai vu des choses qui étaient assez sympas. Après encore une fois ça reste sur la lecture de recettes et de leur présentation. Après il va falloir le jour J être focus sur l'objectif. C'est 5h30 d'épreuves effectivement plus tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. Il n'y a pas que ces 5h30. C'est une compétition, c'est presque un marathon, mais de grosse endurance presque un ultra on va dire. Il faut être là à ce moment-là. Encore une fois il y a beaucoup de pays de la Scandinavie forcément puisqu'ils sont je crois à peu près sept pays qui viennent de la Scandinavie. Mathématiquement déjà ils ont sept fois plus de chances de gagner. La France bien sûr mais comme j'ai dit après on peut avoir des surprises. Oui c'est un concours jusqu'à la dernière minute on ne sait pas.

En tout cas l'émission se termine. Nous je sais qu'à Lyon Capitale on a forcément on est un peu chauvins. Ça sera Paul Marcon pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas Régis Marcon en 1995. Et puis voilà le Bocuse d'or est revenu en France donc on espère qu'il y restera. Merci Davy Tissot d'être venu sur le plateau 10 minutes chrono. Et puis pour plus d'infos et le Bocuse d'or ce sera sur lyoncapital.fr. A très bientôt merci.