L'événement "La Voie est libre !" ferme une trentaine de rues du centre-ville de Lyon à la circulation samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre. Ces espaces seront réservés aux piétons.

C'est reparti pour une quatrième édition de "La Voie est libre !". Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre, une trentaine de rues de Lyon seront fermées à la circulation pour permettre aux piétons de déambuler en toute tranquillité dans le centre-ville. L'opération organisée par la municipalité se déploiera sur la Presqu'île et dans les 4e et 7e arrondissements. Cette opération, lancée par le maire Grégory Doucet en 2020, s'inscrit dans la volonté de la majorité écologiste de piétonniser de manière permanente certaines artères du centre-ville, comme cela a été fait pour une partie du cours Charlemagne dans le 2e arrondissement.

Le principe est simple : les piétons sont prioritaires dans certains périmètres de la ville. Les véhicules autorisés devront rouler au pas (5 km/h). "Cet événement permet aux Lyonnaises et aux Lyonnais de se réapproprier les espaces publics, de profiter de la ville autrement", explique Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, dans un communiqué.

Certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner, avec ou sans justificatif.

Les véhicules autorisés à circuler et stationner sans justificatif :

Services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics

Transports de fonds

Convois funéraires

Bus TCL

Les véhicules autorisés à circuler et à stationner dans les périmètres (sauf rues interdites), sur présentation d'un justificatif :