Covid-19 : à Saint-Étienne, le centre de vaccination de la salle Omnisport ouvre à nouveau

Depuis le samedi 11 décembre, les Stéphanois de plus de 30 ans peuvent venir se faire vacciner à la salle Omnisport, sur rendez-vous.

Saint-Étienne rouvre un centre de vaccination dans sa salle Omnisport, rue Raymond Sommet. Depuis le 11 décembre, les Stéphanois et Stéphanoises de plus de 30 ans peuvent venir se faire vacciner contre le covid-19, avec le vaccin Moderna, sur rendez-vous. Ce centre avait déménagé en octobre 2021 au palais des spectacles. Dans la Loire 73,8 % des habitants sont vaccinés et 18,8 % ont reçu une dose de rappel.

Les autorités ont décidé de rouvrir le centre suite aux annonces d'Olivier Véran, ministre de la Santé, le 25 novembre 2021. Depuis le 27 novembre, la dose de rappel est ouverte pour tous les Français de plus 18 ans, 5 mois après l'injection de leur deuxième dose. À partir du 15 janvier, le pass sanitaire ne sera plus effectif pour les personnes éligibles au rappel et qui n'ont pas été vaccinées avec un rappel 7 mois après leur deuxième dose. Des conditions qui créent une forte affluence dans les lieux de vaccination.

Retrouvez ci-dessous les horaires d'ouverture du centre de vaccination de la salle Omnisports.

Du 11 au 29 décembre : Les lundis et mercredis de 10h à 19h

Les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 9h-18h

A partir du 30 décembre : tous les jours de 9h à 18h