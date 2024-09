La première école nationale de police scientifique devrait voir le jour à Écully dans la Métropole de Lyon, sur l'ancien campus de l'emlyon.

Le Journal officiel du 19 septembre a officialisé la création de la première école nationale de la police scientifique. Et c'est la ville d'Écully dans la Métropole de Lyon, où le siège du service national de la police scientifique est déjà installé, qui l'accueillera.

"Excellente nouvelle pour doper la police scientifique"

Le décret indique que cette école devrait proposer à la fois de la formation initiale et continue des techniciens et ingénieurs de la police scientifique. Le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) a réagit sur les réseaux sociaux saluant une "excellente nouvelle pour doper la police scientifique, domaine où la France excelle et doper aussi la recherche".

Ce décret fait écho à l'annonce il y a un an de l'arrivée de Gilles Darricau, ancien gouverneur militaire de Lyon, en tant que directeur d'un projet de hub européen de la sécurité globale porté par la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon.

L'objectif affichée était alors de créer un hub autour de la formation, de la recherche, de l'expérimentation et de l'accompagnement des entreprises notamment. Ce centre pourrait s'installer sur le terrain anciennement occupé par l'emlyon à Écully, appartenant à la CCI.