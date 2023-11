Lyon : des couches compostables testées dans plusieurs crèches

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon s’associent pour lancer des couches 100 % compostables dans plusieurs crèches municipales. Photo Murielle Chaulet

Après les bornes à compost, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon s’associent et lancent un projet de couches 100 % compostables dans plusieurs crèches municipales.

Chaque année en France, ce sont 3,5 milliards de couches qui sont jetées, soit l’équivalent de 500 000 tonnes. Incinérées ou enfouies, les couches sont pourtant composés d’éléments très utiles pour les sols affirment la Ville de Lyon ainsi que la Métropole de Lyon. C’est pour cette raison que les deux collectivités s’associent pour lancer un projet de couches 100 % compostables dans plusieurs crèches municipales.

Des couches sans produits chimiques

Le projet a débuté un peu plus tôt ce mois-ci et se prolongera jusqu’en juillet 2024. Pour le moment, sept crèches du 8e arrondissement et trois crèches du 3e arrondissement sont concernées.

Les couches proposées par les entreprises Mundao et Celluloses de Brocéliande sont "composées uniquement de matériaux naturels, biodégradables et compostables : coton, amidons, cellulose", expliquent les collectivités. Dix crèches municipales seront mises à contribution avec "environ 200 000 couches industriellement compostables" collectées et compostées pendant les neuf mois prévus pour ce projet. Cela représenterait environ 30 tonnes de déchets qui seront détournées des ordures ménagères selon les collectivités.

Faire des couches compostables le "futur standard"

L’entreprise de l’économie sociale et solidaire Les Alchimistes est aujourd’hui en charge de la collecte et du traitement des couches. Mais pour tous, les objectifs restent les mêmes, "la réduction et la valorisation des déchets" mais également de faire de la couche compostable le "futur standard", explique le communiqué commun.

La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon feront un premier bilan de l’expérience à mi-parcours grâce à "des démarches d’évaluations, d’observations et retours d’expérience." Enfin, les collectivités affirment, qu’à terme, ce sont 18 000 tonnes de couches incinérées qui pourraient être évité.