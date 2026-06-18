Ce mercredi 17 juin, la Ville de Lyon a révélé de nouveaux résultats concernant la concertation sur la rue Grenette, lancée le 30 avril dernier.

Le 8 juin dernier, la Ville de Lyon se félicitait des résultats de la concertation portant sur la réouverture, ou non, de la rue Grenette (2e) aux automobilistes. Pour rappel, 72% des 17 517 participants se disaient contre sa réouverture aux voitures, une mesure portée par le nouvel exécutif à la tête de la Métropole de Lyon, dirigé par Véronique Sarselli. "Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l’avis largement exprimé des habitantes et habitants", s'était alors empressé d'assurer le maire de Lyon, Grégory Doucet.

17 517 personnes ont participé à cette concertation, selon les chiffres de la mairie. Si on enlève la tranche des 0 à 14 ans (77 200 personnes, chiffres Insee), on a donc 17 517 personnes qui ont participé au vote sur 443 500 personnes, soit 3,9% de la population.

77% des répondants déclarent habiter à Lyon

Quelques jours plus tard, la municipalité dévoile la totalité des résultats. Comme déjà révélé, 72,3% des participants se déclarent favorables ou très favorables au maintien de la rue Grenette sans circulation automobile, contre 27,1 % qui y sont défavorables ou très défavorables. Une adhésion qui serait encore plus marquée parmi les habitants de Lyon, dont 73, 8% se seraient dit favorable ou très favorable, contre 25, 6 % d'avis défavorables. Dans le 2e arrondissement, où se situe la rue Grenette, 65,7 % des répondants sont favorables ou très favorables à son maintien sans circulation automobile, contre 34 % d’avis défavorables ou très défavorables.

Pour rappel, les premiers résultats de la concertation avaient été largement critiqués par l'opposition, qui dénonçaient alors des chiffres "peu crédibles" : "Crédibilité renforcée ? C'est moins sûr quand chacun peut contribuer plusieurs fois et sans habiter à Lyon", réagissait alors le maire d'Ecully, Sébastien Michel sur X, suite à la publication des résultats. En parallèle, la Ville de Lyon se défend, affirmant que la consultation reposait sur le principe d'une réponse par adresse IP, avec un taux de doublons identifiés "marginal". Selon les résultats, près de 77% des participants déclaraient habiter à Lyon, contre 23% en dehors de Lyon. A noter qu'aucune preuve n'était demandée et que les résultats reposent donc sur la confiance donnée aux participants.

Des points d'ombre sur les aménagements de la Presqu'île

Au-delà du sujet rue Grenette, les répondants étaient également questionnés sur les nouveaux aménagements de la Presqu'île. Parmi eux, 72,7% qualifieraient leur expérience des nouveaux aménagements de satisfaisante ou très satisfaisante, contre 26,6% qui la jugent peu ou pas satisfaisante. Si les répondants évoquent l’apaisement du secteur, avec une diminution du bruit et un cadre de vie jugé plus agréable, certains pointent également du doigt les difficultés de circulation automobile dans certains secteurs de la Presqu’île, les reports de trafic sur d’autres axes, les enjeux d’accessibilité pour certaines personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ainsi que la nécessité d’améliorer la cohabitation entre piétons, cyclistes et bus.

La Ville de Lyon affirme que le travail d’analyse va désormais se poursuivre au sein des services afin "d’approfondir l’exploitation des contributions recueillies et d’éclairer les réflexions à venir sur les évolutions possibles de cet aménagement, en lien avec la Métropole de Lyon et le Sytral."

Lire aussi : Selon la Ville de Lyon, 72% des Lyonnais refusent la réouverture de la rue Grenette aux automobilistes