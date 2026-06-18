Le Département du Rhône renforce son soutien au monde agricole.

Le Département du Rhône a signé de nouvelles conventions avec sept structures agricoles et consacré près d’un million d’euros à leur financement. Son budget dédié à l’agriculture atteint 3 millions d’euros en 2026.

Le Département du Rhône poursuit son soutien au secteur agricole. Réuni mercredi au GAEC de Pomeyrieux, à Courzieu, il a officialisé la signature de conventions avec sept partenaires du monde agricole, représentant une enveloppe globale de 979 641 euros.

Sont notamment concernés la Chambre d’agriculture du Rhône, Rhône Terre d’Éleveurs, le Groupement de défense sanitaire du Rhône, Solidarité Paysans Rhône-Alpes ou encore l’association Paragrêle 69. Au total, le budget consacré à l’agriculture par la collectivité atteint 3 millions d’euros cette année.

Le GAEC de Pomeyrieux a lui-même bénéficié de près de 26 000 euros d’aides dans le cadre des appels à projets PENAP, afin de moderniser son atelier de fromagerie et d’améliorer le bien-être animal.

Le Département rappelle également avoir débloqué 25 000 euros en 2025 pour renforcer la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, permettant notamment l’acquisition de 1 000 pédiluves et de quatre cages de contention mises à disposition des éleveurs du territoire.

