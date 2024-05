Pourra-t-on se baigner dans le Rhône à Lyon cet été ? La Ville veut l'expérimenter

La Ville de Lyon a annoncé ce vendredi vouloir expérimenter la baignade dans le Rhône cet été, à l'occasion du festival entre Rhône et Saône.

Alors qu'Emmanuel Macron et Anne Hidalgo vont se baigner en juin dans la Seine et que la baignade dans le fleuve parisien est au cœur de l'actualité à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques, à Lyon, la municipalité a annoncé ce vendredi vouloir expérimenter la baignade dans le Rhône dès cet été.

"À l’occasion du Festival entre Rhône et Saône, une 1ère expérimentation de baignade dans notre fleuve est prévue. Si les conditions météo et sanitaires sont réunies, ce test ouvrirait de nouvelles perspectives d'adaptation face aux canicules" explique Grégory Doucet sur ses réseaux sociaux.

Le site du parc des berges retenu

La date du 30 juin a été retenue par la municipalité pour cette expérimentation qui devrait se faire au niveau du parc des berges, dans le 7e arrondissement, en face du quartier de la Confluence site retenu par la Ville et la Métropole "comme étant le plus approprié compte tenu de la qualité de l'eau" a expliqué la Ville ce vendredi au cours d'une conférence de presse durant laquelle elle a annoncé la mise en place d'autres dispositifs permettant aux Lyonnais de "mieux vivre les fortes chaleurs".

Pour accéder au bassin de baignade des bracelets seront remis aux nageurs et un dispositif de sécurité conséquent, avec des sauveteurs à la fois sur la terre ferme et sur des bateaux devrait être mis en place. L'expérimentation durera une seule journée et dépendra surtout des conditions sanitaires et météorologiques du jour. "Nous regarderons la qualité de l'eau dans les semaines qui précèdent l'évènement, nous ne prendrons aucun risque sanitaire", rassure Grégory Doucet.

Une baignade jusque là interdite

Actuellement la baignade est officiellement interdite dans le Rhône et dans la Saône. Ce qui n'empêche pas chaque année de nombreux Lyonnais de se jeter dans le fleuve en plein été, parfois au détriment de la sécurité. En 2022 les secours ont réalisé 150 interventions dans les deux cours d'eau traversant la ville.

La Métropole de Lyon avait annoncé l'année dernière avoir lancé des études pour permettre aux Grands Lyonnais de pouvoir se baigner de nouveau dans le fleuve le plus puissant de France. Une perspective qui pourrait donc voir le jour dans les prochaines semaines à Lyon. Reste à savoir si Grégory Doucet ou encore Bruno Bernard oseront se mouiller et plonger dans les eaux du Rhône en juin prochain.