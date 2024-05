À l’occasion des Nuits de Fourvière qui se dérouleront du 30 mai au 15 juillet à Lyon, Sytral Mobilités annonce déployer un dispositif "exceptionnel" pour les festivaliers.

Alors que l’édition 2023 a enregistré plus de 165 000 spectateurs, les Nuits de Fourvière reviennent à Lyon du 30 mai 15 juillet prochains avec plus de 150 représentations multidisciplinaires. À cette occasion, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, annonce mettre en place un dispositif "exceptionnel" pour accompagner les festivaliers.

Métros et funiculaires renforcés

Dès le 30 mai, l’ensemble de lignes de métro circulera 30 minutes supplémentaires par rapport aux horaires habituels pour tous les concerts et événements se terminant après 23h40. Les vendredis et samedis soirs, les métros circuleront comme ils le font d’habitude jusqu’à 2 heures du matin. Les parcs-relais à proximité des lignes de métro resteront quant à eux ouverts jusqu’à l’arrivée des dernières rames.

Le funiculaire Saint-Just (F1) qui dessert la station "Minimes - Théâtres Romains" sera gratuit pour les allers et les retours et pour toutes les personnes munies d’un billet pour les Nuits de Fourvière. La ligne sera également renforcée et prolongée jusqu’après la fin des représentations.

Les horaires des métros pour les Nuits de Fourvière

Métro A :

Dans le sens Perrache - Vaulx-en-Velin La Soie : premier départ : 5h01 ; dernier départ : 00h50.

Dans le sens Vaulx-en-Velin La Soie - Perrache : premier départ : 4h35 ; dernier départ 00h31.

Métro B :

Dans le sens Charpennes - Gare d’Oullins : premier départ : 4h49 ; dernier départ 00h48.

Dans le sens Gare d’Oullins - Charpennes : premier départ : 4h52 ; dernier départ : 00h42.

Métro C :

Dans le sens Hôtel-de-Ville - Cuire : premier départ : 5 heures ; dernier départ : 00h55.

Dans le sens Cuire - Hôtel de Ville : premier départ : 5 heures ; dernier départ : 00h40.

Métro D :