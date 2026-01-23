Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange neige-verglas à partir de ce vendredi soir.

La neige va bien faire son retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi. Alors que sept départements de la région avaient été placés en vigilance jaune par Météo France, trois d'entre eux, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie passent finalement en vigilance orange à partir de ce vendredi soir.

Météo France prévoit des chutes de neiges "parfois intenses à assez basse altitude de l'Isère à la Haute-Savoie".

A noter que ces trois départements sont également concernés par une vigilance jaune avalanches.