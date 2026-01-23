Actualité
(Photo Guillaume Lamy)

Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange

  • par La Rédaction

    • L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange neige-verglas à partir de ce vendredi soir.

    La neige va bien faire son retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi. Alors que sept départements de la région avaient été placés en vigilance jaune par Météo France, trois d'entre eux, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie passent finalement en vigilance orange à partir de ce vendredi soir.

    Météo France prévoit des chutes de neiges "parfois intenses à assez basse altitude de l'Isère à la Haute-Savoie".

    A noter que ces trois départements sont également concernés par une vigilance jaune avalanches.

    à lire également
    Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai 11:16
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange 10:49
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    La Ville de Lyon débloque 7 millions d'euros d'aides pour le logement social 10:09
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon 09:30
    Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026 08:57
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce vendredi 08:37
    Affaire de la sextape : l'ex-maire de Saint-Etienne va être remis en liberté 08:22
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    La neige est de retour : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:59
    Police municipale
    Colombiens arrêtés à Lyon : les suspects, soupçonnés d'un meurtre à Ecully, ont été écroués 07:47
    L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:12
    Gaetan de Sainte-Marie, vice-président de la CPME du Rhône
    "On est sur la corde raide" se désole Gaëtan de Sainte-Marie 07:00
    Kalashnikov - AK47
    Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble 22/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut