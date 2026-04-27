Les salariés d'Egis se mobiliseront pour de meilleures rémunérations jeudi 30 avril, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Une mobilisation d'ampleur se prépare chez les salariés du groupe de conseil d'ingénierie, Egis. A l'appel de l’intersyndicale Cfdt Cfe-Cgc et Cgt, un préavis de grève a été déposé dans l'ensemble des sites français du groupe pour la journée du 30 avril. A Lyon, les salariés sont appelés à se réunir devant le site, avenue Thiers, dans le 6e arrondissement, pour protester contre "une dégradation des conditions de travail et des rémunérations."

Les salariés mobilisés revendiqueront notamment le versement de l’intégralité des primes de performance dues aux salariés "sur la base de la réalisation de leurs objectifs tels que définis en 2025." Mais aussi, le versement de la prime d'intéressement et l'attribution d'une augmentation générale des salaires de 5% pour tous les salariés.

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