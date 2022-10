Le 6 octobre, les bibliothécaires rhodaniens se sont réunis à Saint-Romain-en-Gal pour connaître les mesures du Département en matière de lecture publique.

A l'occasion d'une journée initiée par la Médiathèque départementale le 6 octobre, les bibliothécaires du Rhône se sont réunis au musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal. L'objectif ? Echanger sur les projets présentés par le Département pour encourager la lecture publique, compétence obligatoire de la collectivité. L'action de la Médiathèque départementale se décline désormais autour d'un schéma de développement de la lecture publique, qui précise les orientations de la politique mise en œuvre au quotidien.

Stimuler la lecture des Rhodaniens

Dans un communiqué diffusé à la suite de l'événement, le Département précise que ce schéma de développement "permet d'accompagner 155 lieux de lecture sur l'ensemble du territoire", en lien avec d'autres politiques publiques, pour "que chaque Rhodanien puisse accéder à une offre de lecture publique et culturelle de proximité".

Il se décline autour de quatre grands thèmes : le développement d'une offre de ressources en ligne pour tous les habitants (cinéma, musique, presse, livres, etc.) ; la prise en charge de la formation des bibliothécaires bénévoles et salariés aux pratiques professionnelles ; la mise à disposition des bibliothèques territoriales de collections physiques (livres, CD, DVD; collections "lire autrement" avec livres audios ou à gros caractères, pour troubes dys, etc.) et de supports d'animation ; la proposition d'une saison culturelle à renouveler chaque année, en cohérence avec les attentes des bibliothèques, des événements nationaux et des programmations des établissements structurels du département.